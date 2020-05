Ricorso della Sampdoria: la FIFA indaga su Bruno Fernandes allo United

Il trasferimento di Bruno Fernandes dallo al rischia seriamente di avere uno spiacevole strascico. La infatti ha lamentato davanti alla FIFA il mancato pagamento di quanto dovuto da parte della società portoghese.

Il Manchester United lo scorso gennaio ha versato allo Sporting circa 53 milioni di euro per Bruno Fernandes, ma 5 milioni sarebbero dovuti finire nelle casse della Sampdoria in base a una clausola del 10% inserita al momento della sua cessione.

Soldi che invece la società blucerchiata non avrebbe ancora visto. Un portavoce della FIFA ha quindi confermato l'avvio di un'indagine sul caso.

"Il 3 aprile 2020 la Sampdoria ha presentato un ricorso contro lo Sporting in relazione agli obblighi finanziari per il trasferimento del calciatore portoghese Bruno Fernandes. La questione è attualmente oggetto di indagine dunque non possiamo fornire ulteriori commenti".