Richieste esagerate: salta il trasferimento di Teo Gutierrez all'Union Magdalena

Salta il trasferimento dell'attaccante svincolato all'Union Magdalena. Richieste esagerate, tra le quali un elicottero e un terreno edificabile.

Il calciomercato, qualsiasi siano le latitudini, è sempre pronto a regalare sorprese e capovolgimenti di fronte improvvisi.

La storia del giorno arriva dalla Colombia e ha per protagonista Teofilo Gutierrez. L'attaccante, ex Deportivo Cali e attualmente svincolato, era il profilo numero uno cercato dall'Union Magdalena.

Sembrava tutto fatto tra il club e il calciatore. Quest'ultimo però, stando a quanto riporta la stampa sudamericana, avrebbe avanzato delle richieste quantomeno bizzarre.

Oltre a chiedere uno stipendio di 100 milioni di pesos, Gutierrez avrebbe chiesto anche e un terreno a Santa Marta per costruire un edificio di fronte al mare, oltre all'uso di uno dei suoi yacht personali e persino l'elicottero che appartiene alla famiglia Davila, proprietaria dell'Union Magdalena.

Pretese considerate troppo esose dai dirigenti del club, non intenzionati ad accontentarle per avere in squadra un calciatore già 37enne.