Richarlison esplode contro Conte: "Questa stagione è una m***a"

L'attaccante brasiliano esplode dopo l'esclusione contro il Milan: "Voglio giocare, stavo andando bene e Conte mi ha messo in panchina".

L'eliminazione per mano del Milan agli ottavi di Champions League fa esplodere il malcontento in casa del Tottenham e sul banco degli imputati finisce anche, se non soprattutto, Antonio Conte.

Il tecnico italiano, che ha raggiunto i quarti della competizione solo una volta in carriera con la Juventus, al termine della partita viene duramente attaccato da un suo giocatore.

Richarlison, subentrato solo nel finale contro il Milan per tentare l'ultimo assalto reso poi vano dall'espulsione di Romero, si è scagliato contro l'allenatore reo a suo dire di averlo escluso dalle ultime partite senza un valido motivo.

"Sono un professionista, lavoro tutti i giorni. Voglio giocare, questa stagione è stata una merda perché non ho minuti e ho anche subito un infortunio. Quando entro in campo do la mia vita. Perché non gioco? È quello che non ho capito neanche io. Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente (Antonio Conte) mi ha messo in panchina. Contro i Wolves mi ha messo cinque minuti. Ho chiesto perché e non mi hanno detto niente".

Il brasiliano quindi si aspettava di scendere in campo da titolare contro il Milan, invece è stato nuovamente escluso con Conte che gli ha preferito Son e Kulusevski.

“Mi hanno chiesto di fare un test in palestra. (Antonio Conte) mi ha detto che se fosse andato bene avrei giocato. Quando è arrivato il momento della partita, mi ha messo in panchina. Sono cose che non puoi capire. Non possiamo giocare così, avevamo bisogno di un goal. Penso che avremmo dovuto attaccare, soprattutto nel secondo tempo".

Un attacco durissimo, insomma, quello di Richarlison che in stagione ha fin qui collezionato comunque 25 presenze segnando solo due goal. Grande protagonista in Qatar col Brasile, dove ha realizzato la rete più bella dei Mondiali, al Tottenham non ha mai convinto del tutto. Ora la rottura con Conte.