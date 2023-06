Rice nominato miglior giocatore della Conference: premiato il centrocampista del West Ham

La vittoria del West Ham contro la Fiorentina, nella finalissima di Conference League, ha consentito a Declan Rice di sollevare il trofeo al cielo di Praga in qualità di capitano degli Hammers.

Per il centrocampista classe 1999 si tratta del primo trofeo vinto in carriera, accompagnato nelle ore seguenti dal grande riconoscimento che la UEFA ha deciso di conferirgli.

Rice, infatti, è stato nominato miglior giocatore dell'edizione 2022/23 della Conference League, succedendo nell'albo d'oro al romanista Lorenzo Pellegrini, eletto MVP della scorsa edizione del trofeo vinto dalla Roma.

Per il Nazionale inglese, dunque, una serata da bottino pieno. In altre parole una notte indimenticabile:

Ho dato il cuore per questo club negli ultimi sei anni. Darei qualsiasi cosa per aiutare questo squadra a vincere. Non è stato facile. Abbiamo anche rischiato la retrocessione. Per vincere questo trofeo, per essere in questa categoria, non voglio dire troppo. L'emozione è fortissima", le sue parole a UEFA.com.