Ribery svincolato: potrebbe tornare all'Olympique Marsiglia

Franck Ribery potrebbe concludere la sua carriera in patria con la maglia dell'Olympique Marsiglia: il giocatore è in questi giorni in città.

Svincolatosi lo scorso giugno dal , club nel quale ha militato per 12 stagioni, collezionando 425 presenze e 124 goal, Franck Ribery, secondo quanto riporta 'L'Equipe', potrebbe chiudere la sua carriera con l'Olympique , club nel quale era esploso fra il 2005 e il 2007.

Il trentaseienne esterno francese si trova nella città francese da qualche giorno ed è stato ascoltato questa mattina in Tribunale per una controversia fra lui e l'agente lussemburghese Bruno Heiderscheid legata a commissioni che non gli sarebbero state pagate dopo il trasferimento in Baviera.

Ribery aveva dichiarato lo scorso giugno, sempre ai microfoni de 'L'Equipe', di voler giocare per altre 2 stagioni, senza specificare però con quale squadra.

Nella sua lunga permanenza in l'esterno transalpino ha vinto un Mondiale per club, una , una Supercoppa europea, 9 , 6 Coppe di Germania, 5 Coppe di Lega tedesche. A questi titoli vanno aggiunti una Coppa di vinta con il e una Coppa Intertoto conquistata proprio con l'Olympique Marsiglia, squadra nella quale potrebbe tornare per chiudere la sua lunga carriera iniziata nel 2000.