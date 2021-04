Ribery in scadenza con la Fiorentina: la Lazio pensa al colpo

C’è Franck Ribery nel mirino della Lazio. I biancocelesti pronti a muoversi con decisione se il francese non troverà un accordo con la Fiorentina.

Quello di Franck Ribery è un futuro ancora tutto da scrivere. Il contratto che lo lega alla Fiorentina infatti, scadrà al termine della stagione e solo le prossime settimane, o forse i prossimi mesi, diranno se il sodalizio con il club viola iniziato nell’estate del 2019 continuerà o meno.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intenzione di Rocco Commisso è quella di trattenere il campione francese a Firenze. Non vuole infatti rinunciare alla sua esperienza e alla sua leadership all’interno dello spogliatoio e per questo motivo si è già attivato nella speranza di trovare un accordo per il rinnovo.

Ribery attualmente percepisce un ingaggio di quattro milioni a stagione e la proposta del club viola al momento prevede un ulteriore anno di contratto con una parte fissa più o meno dimezzata a quella attuale, alla quale si andrebbero ad aggiungere una serie di bonus legati al rendimento.

In casa Fiorentina regna un certo ottimismo riguardo ad un possibile accordo, ma intanto gli estimatori per il trentottenne campione transalpino non mancano e tra le società pronte ad accoglierlo si è inserita anche la Lazio.

Il club biancoceleste sta infatti pensando ad un Ribery spalla di Immobile in attacco per la prossima stagione o comunque elemento dalle straordinarie qualità da inserire nel reparto avanzato. Al momento passi ufficiali non sono ancora stati fatti, ma intanto la Lazio ha già iniziato a sondare il terreno per capire se ci sono le possibilità di centrare il colpo.

Qualora quindi la trattativa tra la Fiorentina e Ribery non dovesse dare gli esiti sperati da Commisso, il club di Lotito sarebbe pronto a muoversi con decisione.

L’asso transalpino piace molto anche in Germania e sono diversi i club di Bundesliga che hanno già chiesto informazioni.