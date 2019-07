Ribery, no secco al Monaco: vuole solo l'Olympique Marsiglia

Niente da fare per il Monaco, che aveva sperato di ingaggiare lo svincolato Ribery: no secco dell'ex Bayern, vuole soltanto l'Olympique Marsiglia.

Sarebbero diversi in tutta Europa i club interessati ad ingaggiare Franck Ribery, l'esterno offensivo francese classe 1983 che si è svincolato a giugno dal .

In questo momento Ribery sta riflettendo sul suo futuro, ma secondo 'L'Equipe' avrebbe già rifiutato una proposta importante: quella del Monaco.

Per il quotidiano francese, l'esperto giocatore vorrebbe infatti sì giocare in ma tornare all'Olympique , club nel quale era esploso e in cui vorrebbe finire la sua carriera.

Per questo la sua intenzione sarebbe quella di rifiutare qualsiasi altra proposta arrivi dalla in attesa che si faccia avanti l'OM, la sua destinazione di fatto preferita.