Ribalta vola in Francia: è il nuovo direttore sportivo del Marsiglia

Il Marsiglia ha un nuovo direttore sportivo: si tratta di Javier Ribalta, reduce dall'esperienza al Parma. In Francia ritrova Pablo Longoria.

Svolta importante in casa Marsiglia per quanto riguarda l'assetto dirigenziale: la società transalpina ha un nuovo direttore sportivo, individuato in Javier Ribalta.

Un nome per nulla nuovo agli appassionati italiani, che hanno avuto modo di vederlo all'opera nell'ultimo anno al Parma e, ancor prima, in Russia allo Zenit. Ribalta vanta anche esperienze come responsabile dello scouting con Manchester United, Juventus e Novara, mentre ai tempi di Milan e Torino ricoprì il ruolo di osservatore.

Questo il comunicato emesso dal Marsiglia.

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗥𝗶𝗯𝗮𝗹𝘁𝗮 au sein de son organigramme sportif pour poursuivre le développement du club.

Il est nommé 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 18, 2022

"L'Olympique di Marsiglia è lieta di annunciare l'arrivo di Javier Ribalta nella sua organizzazione sportiva per proseguire lo sviluppo del club. E' stato nominato direttore sportivo".

Ribalta aveva lasciato il Parma lo scorso 29 maggio e a Marsiglia ritrova Pablo Longoria, suo vecchio collaboratore alla Juventus ed attuale presidente del club biancazzurro.

I tifosi sperano che la ricomposizione del duo possa portare frutti sul piano dei risultati nella prossima stagione, che vedrà il Marsiglia impegnato anche ai gironi di Champions League dopo il secondo posto nella Ligue 1 2021/2022.