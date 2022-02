Incubo Reyna: esce in lacrime dopo appena 30 minuti dal ritorno in campo con il Borussia Dortmund

Il calcio sa essere spietato. A pagare le spese di un brutto scherzo del destino, questa volta, è Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.

Il centrocampista statunitense dal passaporto portoghese è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 30 minuti di gioco nel corso della sfida di Bundesliga contro il Moenchengladbach.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo l'esultanza per la rete del vantaggio dei gialloneri, il volto di Reyna è tramutato in una smorfia di dolore per un infortunio che lo ha spinto a chiedere il cambio.

Lo statunitense era appena rientrato in campo proprio da un altro infortunio, al tendine del ginocchio, che lo aveva tenuto lontano dal campo da gioco fin dallo scorso agosto.

Al momento della sostituzione, Reyna si è coperto il volto per nascondere le lacrime di delusione. Una reazione comprensibile da parte di un ragazzo tormentato dai guai fisici.