Il retroscena di Gilardino: "Nel 2012 sono stato vicino alla Juventus"

Alberto Gilardino racconta un episodio risalente a qualche anno fa: "Io potevo andare alla Juve, Borriello al Genoa e Quagliarella alla Lazio".

Alberto Gilardino e la sono come due rette parallele: non si sono mai toccati. Sfiorati sì, però. Ma l'operazione di mercato che avrebbe dovuto portare il centravanti campione del Mondo 2006 a , risalente a qualche anno fa, non si è concretizzata.

A raccontare l'episodio di mercato è stato lo stesso Gilardino, intervenuto in diretta - ma rigorosamente a distanza - su 'Sky Sport'.

"Negli ultimi giorni di mercato ci poteva essere uno scambio: Borriello al , io alla Juventus e Quagliarella alla . Poi però non se ne fece più nulla".

Al posto della Juventus, il . Lì, sotto le Due Torri, l'allora trentenne Gilardino proseguì il rettilineo finale della propria carriera. Quindi il ritorno al Genoa, quello alla , il Guangzhou Evergrande, il , l' , il e lo . Fino alla decisione di intraprendere la carriera di allenatore alla Pro Vercelli.

Di un suo possibile trasferimento alla Juventus, peraltro, si era parlato anche nell'estate del 2004. Gilardino era reduce da un campionato da 23 reti con il e pareva poter essere accalappiato dalla Signora. Anche quella volta, però, non se ne fece nulla. Evidentemente era destino.