Il retroscena di Galliani: "Ho provato a portare Kaká al Monza"

Adriano Galliani svela il tentativo per Ricardo Kaká: "Ma ha preferito rimanere a San Paolo". Su Ibrahimovic al Monza: "Ora è impensabile".

Tra una rivelazione e l'altra, Adriano Galliani è un fiume un piena. Tanti i retroscena, alcuni più o meno noti e altri completamente inediti, raccontati dallo storico ex amministratore delegato del in un collegamento con 'Sky Sport'. Del Piero, Totti, Cristiano Ronaldo. E tra questi c'è anche... il tentativo di ricongiungersi con Ricardo Kaká.

Al Milan? No, al Monza. La squadra che, con Galliani in dirigenza e Cristian Brocchi in panchina, sta volando a vele più che spiegate - Coronavirus permettendo - verso la promozione in Serie B. E che avrebbe potuto avere proprio Kaká in rosa. In Serie C. Da non crederci, ma è tutto vero.

"Io ho provato a portare al Monza Kaká l'anno scorso, ma per vicende sue familiari ha preferito restare a San Paolo. Con Ibra ci siamo parlati, ma con questa vicenda del Coronavirus è impensabile. Non è più un pensiero".

Se il tentativo per Ibrahimovic era piuttosto noto, nonostante lo svedese abbia fatto capire piuttosto chiaramente di voler tornare a giocare in , il retroscena su Kaká di Galliani è un inedito. Che testimonia, però, il legame ancora vivo tra i componenti del grande Milan allenato da Carlo Ancelotti.

Altre squadre

Con Galliani nella funzione di ad, Kaká ha vestito la maglia del Milan dall'estate del 2003 a quella del 2009. Poi la dolorosa cessione al , pochi mesi dopo aver resistito alla corte del . Quindi il ritorno, in tono minore, nel 2013/14. Il Monza lo ha sognato: sarebbe diventato, ovviamente, il giocatore più importante della sua storia.