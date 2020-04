Il doppio rimpianto di Galliani: "Potevo portare Del Piero e Cristiano Ronaldo al Milan"

E’ considerato uno dei più grandi dirigenti in assoluto della storia del calcio italiano, un uomo che grazie al suo straordinario lavoro ha contribuito a spingere il sul tetto del mondo.

Diventato amministratore delegato del club rossonero nel marzo del 1986, Adriano Galliani nel corso della sua lunghissima carriera ha visto approdare all’ombra del Duomo alcuni tra i più grandi campioni del pianeta.

Lo stesso Galliani, parlando a Sky, ha spiegato a quali delle tante stelle che ha portato al Milan è più legato.

Tanti sono stati i colpi piazzati, ma per forza di cose c’è anche qualche rimpianto.

“Doveva arrivare Tevez, ma poi non è mai arrivato. Roberto Baggio l’avevamo preso già cinque anni prima di quello che fu il suo approdo al Milan. Provammo a prendere anche Del Piero prima che andasse alla ed è uno dei due giocatori che rimpiango di più. Il ce lo offrì ma voleva 5 miliardi, una cifra importantissima per un ragazzo così giovane e non me la sentii. Discorso analogo vale per Cristiano Ronaldo: aveva 16 anni, il Milan era al top e lo Lisbona ci chiese qualcosa come 16 o 17 miliardi. Braida spingeva, ma per me era una cifra mostruosa per un ragazzino. Anche Totti è stato corteggiato da noi per tanto tempo, lui però non ha mai voluto lasciare la ”.