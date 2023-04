Retegui non si ferma: in goal anche nella sfida con il Lanus

L'attaccante convocato da Mancini in nazionale segna in extremis e regala tre punti al Tigre nella delicata sfida contro il Lanus.

Come la sfiora, la butta dentro. Il momento incantato per Mateo Retegui non sembra destinato ad esaurirsi presto.

Dopo aver ricevuto la convocazione con l'Italia da parte del ct Roberto Mancini e aver trovato i primi due goal in maglia azzurra, l'attaccante continua a fare quello che gli riesce meglio. Nella fattispecie, i goal.

Retegui ha segnato la rete decisiva nella sfida di campionato che vedeva contrapposto il Tigre al Lanus. Una gara molto tesa, con un espulso per parte e un recupero extra large come spesso capita nelle sfide sudamericane.

L'attaccante ha realizzato il goal del definitivo 2-1 ben 9 minuti oltre il novantesimo, permettendo così alla sua squadra di tornare al successo in campionato.

Prima della partita con il Lanus, il Tigre era reduce da tre ko consecutivi e ha già perso tanto terreno sui primissimi posti del campionato argentino.

Con un Retegui così però, sognare non costa nulla. E anche Mancini gongola, pensando all'ennesimo talento scoperto prima dalla sua nazionale che dai club di Serie A.