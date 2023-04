Retegui ancora protagonista: goal al 95' ed esultanza polemica nel giorno del suo compleanno

L'attaccante torna in campo dopo lo stop nel giorno del suo compleanno e firma la rete del pareggio. Poi l'esultanza con polemica.

Il 2023 è evidentemente il suo anno. Mateo Retegui continua a far parlare di sé in Argentina con la maglia del Tigre ed è una buona notizia per la nazionale italiana.

L'attaccante, che ha esordito in azzurro lo scorso marzo segnando due goal in due partite contro Inghilterra e Malta, è tornato in campo con il Tigre nel giorno del suo compleanno e si è reso immediatamente protagonista.

Entrato in scena al minuto 60 e con la sua squadra sotto di un goal, Retegui ha segnato al 95esimo il goal che è valso il pareggio finale contro il Gimnasia La Plata.

Dopo la rete, il centravanti si è reso anche protagonista di una piccola polemica nei confronti dei tifosi avversari del Gimnasia.

Oltre alla sua consueta esultanza con il bacio allo stemma sulla maglia del Tigre, Retegui ha mostrato le orecchie agli avversari. La "Topo Gigio", come viene ironicamente definita in Sudamerica questo tipo di celebrazione.

Il motivo è da cercarsi nei numerosi fischi rivolti dal pubblico casalingo a Retegui, preso di mira dai sostenitori del Gimnasia La Plata per i suoi trascorsi nell'Estudiantes.