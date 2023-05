Repubblica - Post Allegri alla Juventus: spunta anche Fabio Grosso

Tra i candidati per la panchina della Juventus ci sarebbe anche Fabio Grosso, reduce dalla promozione in Serie A col Frosinone.

Ufficialmente nulla dovrebbe cambiare ma la sensazione, forte, è che l'allenatore della Juventus nella prossima stagione non sarà Massimiliano Allegri.

Tanti gli indizi che fanno propendere per una separazione, più o meno consensuale si vedrà. In quel caso, ovviamente, la società bianconero non vuole farsi trovare impreparata e continua a guardarsi intorno per cercare il candidato ideale.

Il profilo, almeno quello, è chiaro: giovane, preparato, possibilmente economico. Ecco così che tra Igor Tudor, Thiago Motta e Sergio Conceiçao secondo 'La Repubblica' tra i papabili successori di Allegri sulla panchina della Juventus ci sarebbe anche Fabio Grosso.

L'ex terzino dell'Italia campione del mondo nel 2006, in questa stagione ha guidato il Frosinone alla promozione in Serie A con tre turni di anticipo. Una vera e propria cavalcata trionfale.

Grosso ha peraltro iniziato la carriera da allenatore proprio alla Juventus, conquistando con la formazione Primavera il Torneo di Viareggio nel 2016 e raggiungendo le finali di Coppa Italia e Campionato.

Poi le esperienze con Bari e Verona in Serie B, prima della brevissima avventura al Brescia, ad oggi l'unica in Serie A. Grosso resiste meno di un mese (da novembre a dicembre 2019) perde tre partite su tre e viene esonerato. Non va molto meglio col Sion, in Svizzera.

Da tre stagioni siede sulla panchina del Frosinone, con cui come detto si è conquistato la Serie A sul campo.