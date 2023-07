Repubblica - Diritti tv Serie A, tre partite per far partire Lega channel

L’ultima tentazione della Lega è quello di far partire un proprio canale: trasmetterebbe tre partite a settimana.

Sarà un’altra giornata importante questa sul fronte diritti tv della Serie A. Sono infatti previsti degli incontri per portare avanti le trattative private con i broadcaster interessati ad acquistare i pacchetti per i prossimi tre o cinque anni.

Oltre ai rappresentanti delle emittenti in corsa, ovvero DAZN, Sky e Mediaset, ci saranno l’amministratore delegato della Lega Serie A, De Siervo, e i cinque membri della commissione dei club (Luca Percassi dell’Atalanta, Angelo Capellini dell’Inter, Aurelio De Laurentiis del Napoli, Stefano Campoccia dell’Udinese e Claudio Lotito della Lazio).

Come trapelato negli ultimi giorni, l’obiettivo della Lega è quello di avvicinarsi il più possibile alla soglia dei 950 milioni a stagione (cifra per ora non avvicinata) e pur di arrivarci si è presa anche in considerazione l’ipotesi di rivedere i pacchetti in vendita.

Possibili novità sono dietro l’angolo e la più grande riguarda il canale della Lega. ‘Repubblica’ parla dell’idea di creare un vero e proprio ‘Lega Channel’, che andrebbe a trasmettere tre sole partite a settimana e sarebbe venduto ai broadcaster eventualmente interessati.

Si tratta di più di una semplice tentazione quando manca meno di un mese per decidere a chi affidare le immagini del campionato italiano a partire dalla prossima stagione.

Come svelato d’altronde da Luigi De Siervo, quello della creazione di un canale della Lega Serie A è sempre stato un obbiettivo primario.

Le offerte sin qui arrivate non sono state considerate soddisfacenti e entro il 2 agosto andrà presa una decisione definitiva.