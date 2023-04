Report su Calciopoli, Marchisio rivendica gli Scudetti revocati alla Juventus

L'ex centrocampista bianconero posta un'immagine per rivendicare i due Scudetti revocati alla Juventus con Calciopoli.

La puntata di 'Report' trasmessa lunedì sera su Rai 3 ha riaperto una vecchia ferita del calcio italiano. Il noto programma televisivo condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci, infatti, ha approfondito quanto accaduto nell'estate 2006 quando l'inchiesta denominata 'Calciopoli' rase al suolo la Juventus e sconvolse l'interno campionato riscrivendo la classifica di Serie A.

I bianconeri si videro revocare due Scudetti, conquistati entrambi con Fabio Capello in panchina, e vennero retrocessi in Serie B con una pesante penalizzazione poi in parte ridotta. Oltre alla Juventus vennero punite anche Lazio, Fiorentina e Milan con alcuni punti di penalizzazione da scontare nella stagione successiva, in Serie A.

Secondo quanto emerso dalle testimonianze dei protagonisti di allora rese a 'Report', però, anche altre società avrebbero dovuto finire sotto la lente d'ingrandimento della giustizia sportiva compresa l'Inter, che invece non fu punita ed anzi si vide assegnare lo Scudetto 2005/06. Questo almeno si evince da quanto afferma il PM Lepore, ovvero uno dei titolari dell'inchiesta ordinaria condotta dalla Procura di Napoli.

"Iniziammo con la Juventus perché avevamo più elementi, dovevamo passare ad altre squadre. C'erano anche altre squadre, quasi tutte , diciamo la verità. Un bel giorno uscì un supplemento dell'Espresso che riportava tutte le intercettazioni. Automaticamente i telefoni furono chiusi e rimase solo la Juventus. Chi diede le carte? Avevamo sospetti, ma elementi di prova mai avuti. Non lo sappiamo".

Ecco perché, all'indomani della trasmissione, molti tifosi juventino tornano a rivendicare i due Scudetti revocati. E tra loro c'è anche Claudio Marchisio. L'ex centrocampista, d'altronde, è cresciuto nel settore giovanile bianconero e proprio 'grazie' a Calciopoli entrò in Prima squadra nella stagione 2006/07 diventando poi un punto fermo della rinascita.

Marchisio, martedì mattina, ha pubblicato una semplice immagine col logo dello Scudetto ed il numero 38. Ovvero due titoli in più di quelli che vengono ufficialmente riconosciuti alla Juventus dopo Calciopoli. Un messaggio chiaro su come la pensi il Principino riguardo a quanto accaduto in passato.