Reja è il nuovo allenatore del Gorica: è ufficiale, riparte dalla Slovenia

Dopo tre anni alla guida dell'Albania, l'allenatore italiano riparte dalla squadra attualmente ultima nella massima serie slovena.

Lo scorso 31 dicembre si era conclusa la sua esperienza sulla panchina dell'Albania. Oggi, a distanza di due mesi, Edy Reja torna in panchina: il tecnico di Gorizia è infatti il nuovo tecnico del Gorica.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

"Il nuovo allenatore dei biancoazzurri è il celebre Edoardo "Edy" Reja, ex grande calciatore e con una fama ancora maggiore da allenatore.

Reja è nata a Gorizia da padre sloveno e madre friulana. Ha giocato come centrocampista per SPAL, Palermo e Alessandria disputando un totale di 270 partite nei campionati italiani tra il 1963 e il 1975, segnando quattro goal.

Durante la sua lunga carriera da allenatore, ha guidato molti club italiani. Ha vinto il campionato di Serie B con Brescia e Vicenza, e ottenuto il secondo posto con Cagliari e Napoli. Ha allenato anche Lazio, Atalanta e Hajduk. Infine, è stato il selezionatore della nazionale albanese.

Con lui arriveranno a a Nova Gorica anche gli assistenti Sergio Porrini e Luigi Febbrari

Edy, benvenuto e buona fortuna!"

Per il tecnico italiano è dunque tutto pronto per dare il via alla sua terza avventura all'estero dopo quelle con Hajduk e la Nazionale albanese, guidata dal dicembre 2019 sino alla fine del 2022, per un totale di 38 panchine ufficiali e 14 vittorie complessive.

Ad attenderlo, ora, c'è un nuovo campionato, ossia la massima serie slovena dove il Gorica occupa, attualmente, l'ultimo posto in classifica. A Reja, dunque, verrà affidato il compito di risollevare le sorti di una stagione nata decisamente male.