Reiziger, portiere ‘eroe’ in Youth League: segna ed esulta come Ronaldo

Giornata indimenticabile per Daan Reiziger. In Youth League, entra al 93’, para tre rigori e poi realizza quello decisivo.

Ci sarà anche l’ nei quarti di finale di Youth League e se è riuscito a spingersi così avanti nel torneo lo deve anche e soprattutto ad un eroe ‘inaspettato’: Daan Reiziger.

Il giovane portiere olandese è stato infatti il protagonista assoluto della sfida che martedì ha visto opposti i giovani Lancieri all’. In realtà la sua partita è iniziata solo al 93’ quando, ad un passo dal triplice fischio finale sul risultato inchiodato sullo 0-0, il tecnico John Heitinga ha deciso di mandalo in campo al posto del titolare Calvin Raatsie, scommettendo eventualmente sulle sue qualità di para-rigore.

Reiziger non solo non ha deluso le aspettative, ma è andato anche oltre. Ha neutralizzato i rigori battuti da Quintana Nacho, Medrano e Cova e si è presentato sul dischetto per battere il penalty decisivo. Il giovane estremo difensore dell’Ajax ha mantenuto una calma olimpica ed ha trafitto il collega Saldana con una conclusione imparabile, mandando il pallone sotto l’incrocio. Ma non è tutto.

Reiziger, che si è ampiamente meritato quindi la palma di 'eroe del giorno' ha scelto un modo particolare per festeggiare il goal che ha spedito la sua squadra ai quarti del torneo: ha esultato come Cristiano Ronaldo, prima di essere travolto dai compagni di squadra.