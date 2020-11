Reggina-SPAL, Menéz perde la testa: espulso per insulti al guardalinee

La partita del francese ex Milan e Roma è durata 23 minuti, prima del cartellino rosso comminato dall'arbitro Ayroldi.

Pomeriggio da dimenticare per la Reggina. I calabresi hanno perso in casa contro la per effetto del goal di Lucas Castro. Giocando tre quarti di gara in inferiorità numerica.

Il cartellino rosso estratto dall'arbitro Giovanni Ayroldi al 23' è stato per Jérémy Ménez. Il francese ex e è stato espulso a causa di insulti al guardalinee.

Dopo un fallo al limit dell'area non fischiato, il numero 7 degli amaranto si sarebbe rivolto con toni accesi all'assistente. Le parole pronunciate da Ménez sarebbero state “Che cazzo fai? Che cazzo guardi?”.

Nel post-partita German Denis, uno dei leader della formazione allenata da Domenico Toscano, ha dato la sua versione dei fatti in conferenza stampa.