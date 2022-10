Reggina-Cosenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby tra Reggina e Cosenza all'8ª giornata di Serie B: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

REGGINA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'8ª giornata di Serie B propone tra le altre la sfida tra Reggina e Cosenza, un derby calabrese particolarmente sentito e che mette in palio punti pesanti per l’alta classifica.

Guarda Reggina-Cosenza su DAZN. Attiva ora

La Reggina è reduce dalla sconfitta per 1-0 in casa del Modena, ma tale passo falso non le ha impedito di rimanere al comando della classifica. Gli amaranto hanno 15 punti come Bari e Brescia e, prima della sconfitta contro i canarini, avevano inanellato 4 vittorie consecutive.

Buon inizio di campionato anche per il Cosenza. I rossoblù, grazie al successo dell’ultimo turno ottenuto per 3-1 in casa contro il Como, sono entrati in zona playoff. La vittoria mancava ai cosentini dalla seconda giornata, per 2-1 contro il Modena.

Reggina e Cosenza si sono affrontate 41 volte, con 14 vittorie amaranto contro le 8 rossoblù. Sono infine 19 le sfide terminate in parità. L’ultimo doppio confronto nella scorsa stagione di Serie B, con due successi della Reggina per 1-0.

Queste sono solo alcune delle informazioni su Reggina-Cosenza presenti in questo articolo: di seguito troverete i canali per vedere la partita in tv e streaming e le news sulle formazioni.

ORARIO REGGINA-COSENZA

Il derby tra Reggina e Cosenza verrà giocato sabato 8 ottobre 2022, alle ore 16.15. Il teatro del match sarà lo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria.

DOVE VEDERE REGGINA-COSENZA IN TV

DAZN sarà una delle piattaforme a trasmettere questa sfida di Serie B. Avendo una smart tv basterà accedere all’app, mentre con tv non di ultima generazione sarà necessario collegarle ad un dispositivo come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick oppure ad una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Il campionato cadetto viene trasmesso anche da Sky e, in particolare, Reggina-Cosenza sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202 e 240 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). C’è poi l’app di Helbiz Live, piattaforma disponibile sulle smart tv e che consente la visione della partita comprendo uno dei pacchetti proposti.

REGGINA-COSENZA IN DIRETTA STREAMING

Per quanto riguarda la diretta in streaming, DAZN offre tale servizio attraverso il proprio sito ufficiale (fruibile tramite pc e notebook) e la propria app, scaricabile per smartphone e tablet. Stesso discorso per quanto riguarda Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati a Sky.

I dispositivi citati in precedenza consentono inoltre di vedere questo e altri match di Serie B su Helbiz Live e OneFootball. Un’ulteriore opzione è infine data da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky che propone il meglio del palinsesto dell’emittente satellitare tramite appositi abbonamenti.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA-COSENZA

Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3, con Colombi tra i pali e una difesa con Cionek e Gagliolo centrali mentre Pierozzi e Di Chiara terzini. Crisetig in regia, con Fabbian e Majer come interni. A guidare l’attacco Menez, in un tridente con Canotto e Cicerelli.

4-2-3-1 invece per Dionigi, che schiera una retroguardia composta da Rispoli, Rigione, Venturi e Panico davanti a Matosevic. Diga di centrocampo con Voca e Brescianini, mentre in avanti Brignola, D’Urso e Merola agiranno dietro e Cicerelli.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Cicerelli. All. Inzaghi

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Panico; Voca, Brescianini; Brignola, D'Urso, Merola; Nasti. All. Dionigi