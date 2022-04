REGGINA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-Benevento

Data: martedì 5 aprile 2022

Orario: 19:00

Canale TV: DAZN , Sky Sport (numero 257 satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Serie B oramai agli sgoccioli e punti che valgono oro in ogni partita. Per il 33esimo turno cadetto a confronto Reggina e Benevento, due squadre con obiettivi simili: i padroni di casa hanno le ultime chance di playoff, mentre gli ospiti cercando di tornare in A senza passare dagli stessi.

Nella sfida d'andata il Benevento ha vinto per 4-0 una partita senza storia: Viviani, Lapadula, Ionita e Tello hanno dato il largo successo al team campano, che ora cerca di ottenere i tre punti davanti ad un team in cerca di riscatto per allontanarsi dalla zona calda.

Attualmente la Reggina, dopoaver fermato la Cremonese, si trova a 44 punti in classifica, a -7 dall'ottavo posto che assicura un posto nei playoff: la formazione calabrese non può sbagliare per poter sperare fino all'ultimo di tornare nella massima serie.

Il Benevento ha surclassato il Pisa nell'ultimo incontro giocato, un 4-1 che ha portato i giallorossi a 54 punti e una gara in meno da giocare. Due vittorie nelle ultime cinque partite e ottime chances di tornare in Serie A grazie ai primi due posti.

In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-BENEVENTO

La sfida tra Reggina e Benevento verrà disputata martedì 5 aprile 2022 alle ore 19. L'appuntamento è allo Stadio Granillo di Reggio Calabria.

DOVE VEDERE REGGINA-BENEVENTO IN TV

Reggina-Benevento potrà essere seguita grazie a DAZN in diretta tv sulle smart tv di ultima generazione. Partita visibilea nche su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX o ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). La sfida è visibile anche grazie a Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, collegando uno dei due al proprio apparecchio tv.

La partita tra Reggina e Benevento sarà trasmessa anche su Sky Sport (numero 253) e su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

REGGINA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

E' possibile assistere al match tra Reggina e Benevento tramite DAZN, Sky Go ed Helbiz Live in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la rispettiva app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme. Nel caso di Sky l'app di riferimento è Sky Go.

Per seguire la sfida c'è anche l'alternativa NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky. Quest'ultimo offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Tramite GOAL è possibile seguire sul portale la diretta testuale di Reggina-Benevento. Collegandovi al sito sarete aggiornati in tempo reale sull'andamento della gara e sulle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA-BENEVENTO

REGGINA (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Bianchi, Crisetig, Hetemaj, Lombardi; Folorunsho, Rivas.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Elia; Acampora, Calò, Ionita; Improta, Forte, Insigne