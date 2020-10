Reggiana, 16 positivi al Covid-19: rinviata la sfida col Cittadella

Reggiana-, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B, inizialmente in programma sabato 24 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dei molti casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno del gruppo della compagine emiliana.

A confermarlo è stata la Lega Serie B attraverso una nota ufficiale.

La Lega B comunica il rinvio a data da destinarsi della gara tra Reggiana e Cittadella valevole per la 5a giornata della Serie BKT, in programma sabato 24 ottobre alle 14, dopo la richiesta presentata dal club di casa in seguito alle numerose positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra e in ottemperanza al comunicato ufficiale n.29 della Lega B che regola situazioni di questo genere”.

“Vista la richiesta del club emiliano in seguito ai numerosi casi riscontrati all'interno del gruppo squadra e in accordo con il comunicato ufficiale n.29 della Lega B.

Nelle ore precedenti al rinvio la stessa Reggiana, dopo la già delicata situazione che si era vissuta prima della sfida nel turno infrasettimanale contro l’ , aveva annunciato che 11 calciatori e 5 membri dello staff erano risultati positivi e che quindi avrebbe avanzato la richiesta di spostare il match.

"AC Reggiana comunica che gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all’interno del gruppo squadra un aumento dei casi di positività al Covid-19, attualmente riscontrati in 11 calciatori e 5 membri dello staff tecnico. I tesserati sono stati messi in isolamento fiduciario - come da protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC - e continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dello staff medico della società.



In relazione alla situazione sanitaria di AC Reggiana e a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.29 di Lega B del 13 Ottobre 2020, è stata inviata nel pomeriggio di oggi la richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara di Serie BKT in programma sabato 24 ottobre 2020 con il Cittadella".