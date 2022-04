Recuperi Serie A, date e orari: Bologna-Inter il 27 aprile alle 20.15

In concomitanza con la diffusione del programma della 34ª giornata, la Lega Serie A ha calendarizzato anche i recuperi delle partite rimaste in sospeso dallo scorso inverno e rimandate causa Covid.

Bologna-Inter, snodo fondamentale per la corsa Scudetto dei nerazzurri, si giocherà come da programma il 27 aprile, con calcio d'inizio alle 20.15, in contemporanea con Atalanta-Torino.

Alle 18.00 toccherà a Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Una settimana prima, il 20 aprile, si giocherà Udinese-Salernitana.

Il programma completo:

Udinese-Salernitana (recupero 20ª giornata): mercoledì 20 aprile alle 18:00 (DAZN)

Salernitana-Venezia (recupero 20ª giornata): mercoledì 27 aprile alle 18:00 (DAZN)

Fiorentina-Udinese (recupero 20ª giornata): mercoledì 27 aprile alle 18:00 (DAZN/SKY)

L'articolo prosegue qui sotto

Atalanta-Torino (recupero 20ª giornata): mercoledì 27 aprile alle 20:15 (DAZN)

Bologna-Inter (recupero 20ª giornata): mercoledì 27 aprile alle 20:15 (DAZN/SKY)







In aggiornamento...