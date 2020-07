Record di gialli in Serie A: Bennacer può raggiungere il primatista Conti

Conti ha il particolare primato di 16 ammonizioni in una sola stagione di Serie A: Bennacer potrebbe raggiungere l'ex Cagliari.

Mancano solamente 180 minuti, poi la 2019/2020 chiuderà i battenti. Un campionato decisamente strano, mai così tanto, in virtù dello stop di alcuni mesi per coronavirus e il ritorno in campo senza tifosi. Un torneo però anche pregno di record possibili, tra cui quello dell'Atalanta in termini di reti totali, e quello meno positivo di cartellini gialli.

Mentre Immobile e Cristiano Ronaldo puntano il traguardo delle 36 reti di Higuain, Bennacer, centrocampista del , potrebbe pareggiarne un altro, decisamente meno d'elite e più particolare: il massimo di ammonizioni subite nel corso di una singola annata.

Ismael Bennacer ha infatti rimediato 14 gialli fin qui nel campionato 2019/2020 e in caso di ulteriori due ammonizioni nelle ultime giornate, potrebbe agguantare Daniele Conti in cima alla strana classifica del maggior numero di gialli rimediate in una sola stagione di Serie A.

Nel 2012/2013, Conti, arrivò a 16 ammonizioni, dopo aver superato sè stesso: in due occasioni precedenti, infatti, aveva chiuso la stagione con la maglia del con 15 gialli. Sempre parlando di rossoblù, anche Nahitan Nandez nel 2019/2020 ne ha visto sventolati 14.

A differenza di Bennacer, però, Nandez sarà squalificato per la gara contro la , potendo così giocare solamente la 38esima e ultima giornata. Comunque vada, per il sudamericano, l'inserimento in classifica come uno dei più ammoniti di sempre in Serie A.

Oltre ai già citati Conti e Nandez, nella classifica dei calciatori con più ammonizioni in una sola stagione di Serie A, hanno sfiorato la vetta Cesar del nel 2014, Bellusci dell' nel 2017, Rincon del nel 2019, Cannavaro del nel 2010, RIgoni del Chievo nel 2014, Vives del Torino nel 2014, Pinzi del Chievo nel 2010: per tutti loro quindici gialli.