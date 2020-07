Manchester City più prolifico club d'Europa: l'Atalanta può superarlo

Sei goal nelle ultime due gare per raggiungere il City, sette per superarlo: l'Atalanta può ulteriormente fare la storia.

Dopo la e , si è chiusa anche la Premier League. Tra i verdetti, il Campione d' , e il retrocesso nella seconda serie. Riguardo a quelli secondari, invece, il titolo di squadra più prolifica và al , con 102 reti. Per ora, sul tetto d'Europa in questa particolare statistica, in attesa dell'.

La squadra di Gasperini, infatti, è di gran lunga la squadra con più reti in , ma ora punta ad essere anche quella la maggior quantità di goal in Europa. Due gare per l'Atalanta, a caccia del secondo o del terzo posto in campionato, con l'obiettivo secondario di superare il City.

L'Atalanta è la terza squadra con il maggior numero di reti in Europa dopo il , capace di raggiungere la cifra tonda di 100 reti in 34 giornate, e per l'appunto il Manchester City, con una media per partita inferiore ai bavaresi, viste le 102 in 38 gare, dovute al campionato più lungo rispetto a quello tedesco.

Altre squadre

Zapata, Muriel e Ilicic, insieme al resto dell'Atalanta, hanno messo insieme 96 centri, superando largamente squadre come Liverpool, , e , e con sei goal nelle ultime due gare raggiungerebbe il Manchester City in testa. O lo superebbe con sette o più reti.

Tra l'altro anche solo raggiungendo i 100 goal, l'Atalanta farebbe in un certo modo la storia della Serie A, visto che tale cifra non viene raggiunta oramai da inizio anni '50. Causa campionati a 16 e 18 squadre, nonchè a squadre improntate maggiormetne sulla difesa, il dato è stato sfiorato successivamente, ma mai agguantato.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Manchester City è riuscito a rimontare l'Atalanta segnando sedici goal nelle ultime quattro giornate di Premier League, dati a cui dovrà puntare l'Atalanta contro il e . Match sicuramente non facili da risolvere in goleade, ma la banda Gasperini dovrà provarci per divenire leggenda.