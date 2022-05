Record - Accordo raggiunto: Jorge Jesus allenerà il Fenerbahce

E' ormai in via di definizione il futuro di Jorge Jesus. Il tecnico lusitano, senza panchina dopo l'addio al Benfica dello scorso dicembre, è pronto a tornare in corsa in vista della stagione 2022-2023.

Secondo quanto riportato da 'Record', l'allenatore portoghese si appresta a dare il là alla sua terza avventura al di fuori dei confini nazionali.

Dopo aver guidato Al-Hilal e Flamengo, per Jorge Jesus la prossima tappa sarà la Turchia dove ad attenderlo c'è la panchina del Fenerbahce.

Secondo il quotidiano portoghese, l'accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto sulla base di un contratto annuale legato, però, alla qualificazione del club turco ai preliminari della prossima Champions League. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro.

Per il Fenerbache, l'approdo ai preliminari della massima rassegna continentale dovrebbe essere comunque una formalità. I gialloblù, infatti, hanno tre punti di vantaggio e una differenza reti nettamente migliore (+9) rispetto al Konyaspor.

Morale della favola, servirebbe davvero un cataclisma per non vedere Jorge Jesus salpare alla volta della Turchia.