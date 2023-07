Rebic al Besiktas, è fatta: affare da 2 milioni, domenica sarà a Istanbul

Deciso il futuro di Ante Rebic: l'attaccante croato lascia il Milan e va al Besiktas per 2 milioni, bonus inclusi. E' atteso domenica a Istanbul.

Ante Rebic ai saluti col Milan. L'attaccante è in procinto di fare le valigie e volare in Turchia, dove ad attenderlo c'è il Besiktas. E per la precisione il giorno prescelto sarà domenica.

Fabrizio Romano spiega come questo fine settimana sarà quello giusto per definire l'operazione: tra i rossoneri e il club di Istanbul è tutto fatto. Nelle casse rossonere finiranno 2 milioni di euro, bonus compresi, mentre il giocatore firmerà un biennale fino al 30 giugno 2025.

La trattativa col Milan è ormai definita e la punta, reduce da una stagione deludente nonchè escluso dal progetto Pioli (vedi la mancata partenza col resto dei compagni per disputare le amichevoli negli USA), si appresta a salutare i colori rossoneri.

Il classe 1993 chiude la sua avventura con il Diavolo dopo aver totalizzato 123 presenze, 29 goal e 17 assist, oltre ad aver vinto uno Scudetto.