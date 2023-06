Rebic verso l'addio al Milan: fissato un incontro col Wolfsburg

Il croato piace al Wolfsburg, con cui i rossoneri discuteranno anche del futuro di Aster Vranckx.

Grandi manovre in casa Milan, e il riferimento non è soltanto al rinnovo di Leão: Maldini e Massara pensano anche allo sfoltimento della rosa attraverso quei giocatori sacrificabili sul mercato.

Tra questi rientra Ante Rebic, legato ai rossoneri da un contratto in scadenza nel 2025: il croato è reduce da un paio di stagioni nettamente al di sotto delle aspettative, tanto che la cessione appare un epilogo inevitabile.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', nei prossimi giorni andrà in scena un summit di mercato col Wolfsburg: i 'Lupi' sono allenati da Niko Kovac, connazionale di Rebic e suo tecnico ai tempi dell'esplosione all'Eintracht Francoforte.

Il Milan spera di racimolare una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni, da aggiungere ai 50 facenti parte del budget messo a disposizione dalla proprietà. L'addio di Rebic, insomma, darebbe una forza economica maggiore al 'Diavolo', alle prese con la trattativa per portare Ruben Loftus-Cheek a Milano dal Chelsea.

Nell'incontro col Wolfsburg, Rebic non sarà però l'unico argomento da affrontare: si discuterà anche del futuro di Aster Vranckx, arrivato la scorsa estate al Milan proprio dai biancoverdi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'esperienza del belga all'ombra del Duomo non è mai veramente decollata: appena dieci presenze stagionali e soltanto tre dal primo minuto. In Champions è arrivata l'esclusione dalle due liste presentate dal club, per i gironi e in occasione della fase ad eliminazione diretta.