Accelerata del Milan per Loftus-Cheek: si cerca l'accordo col Chelsea e il giocatore

Il centrocampista inglese 'vede' un futuro al Milan: proseguono i contatti per raggiungere la quadra economica definitiva.

Champions League ufficialmente raggiunta per il Milan, che attende soltanto di sapere in quale posizione terminerà la Serie A 2022/23: ipotesi terza piazza per i rossoneri, attualmente quarti e con due punti di svantaggio dall'Inter.

Particolare che fa una differenza puramente economica, di qualche milione che potrebbe fare al caso del 'Diavolo' in sede di mercato, dove l'obiettivo prioritario è un nuovo centrocampista da regalare a Pioli.

Il nome forte degli ultimi giorni è senza dubbio Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea che però non lo svenderà, alla luce di un contratto valido fino al 2024: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la richiesta dei 'Blues' si attesta sui 25 milioni di euro.

Continuano alacremente i contatti tra le parti, su un doppio binario: da un lato quelli col Chelsea per il costo del cartellino, dall'altro i discorsi con l'entourage per definire l'entità dell'ingaggio che l'inglese andrebbe a percepire a Milano.

Contatti intensificati nelle scorse ore, con il reciproco gradimento tra le parti a rappresentare un punto a favore del Milan: l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione, insomma, è tangibile.