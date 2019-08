Real Saragozza, preso Kagawa: giocherà in Segunda Division

Shinji Kagawa lascia nuovamente il Borussia Dortmund e approda in Spagna: è il colpo del Saragozza per tentare la scalata verso la Liga.

Un altro giapponese in Segunda Division. Dopo l'arrivo al Malaga di Shinji Okazaki, eroe del titolo vinto dal tre anni fa, tocca a Shinji Kagawa: il trequartista è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Saragozza.

Il trentenne Kagawa approda in dal , dove non rientra nei piani di Favre. Tanto che nella seconda parte della scorsa stagione aveva militato in , in prestito, con la maglia del . Tornato in , approda ora a Saragozza a titolo definitivo: contratto biennale, fino al 30 giugno 2021.

Un acquisto assolutamente sorprendente, se si pensa che appena qualche stagione fa Kagawa militava nel . Anche se, martedì, il presidente Victor Fernandez aveva preannunciato:

"Sono più tranquillo rispetto a quattro giorni fa, perché so quello che stiamo facendo e so che accadranno cose importanti".

Cose importanti e soprattutto un acquisto importante: quello di Kagawa, appunto. Un innesto da promozione in , un campionato che il Saragozza non disputa da parecchi anni: l'ultima apparizione risale al 2012/13, stagione in cui il club concluse all'ultimo posto dovendo così ripartire dalla Segunda.