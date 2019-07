Okazaki al Malaga, è ufficiale: giocherà in Segunda Division

Ve lo ricordate tre anni fa, perfetto partner di Vardy ed eroe, magari meno celebrato di altri ma pur sempre eroe, dell'inimmaginabile campionato vinto dal ? Bene: quello è il passato. Il presente dice che Shinji Okazaki ha una nuova, inimmaginabile squadra: il Malaga. E giocherà in Segunda Division, la seconda serie spagnola.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il trentatrenne attaccante giapponese era sul mercato dopo il mancato rinnovo del contratto con le Foxes, scaduto lo scorso 30 giugno. E così, da svincolato di lusso reduce dalla Copa America disputata con la propria nazionale, ha deciso di accettare la proposta del Malaga, approdando in dopo aver già giocato in e - appunto - in .

Champion of the #PremierLeague 🇬🇧, three times in the World Cup 🏆🌏 and the first Japanese player in our history...🇯🇵⚽️@okazakiofficial IS NOW BLUE AND WHITE!!💙Yōkoso! 🙏🏻 @LaLigaEN @LaLigaJP



➡️https://t.co/8a35ywNlBD#Official #Welcome pic.twitter.com/i1oWKHxOAZ