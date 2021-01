Real Madrid, Zidane positivo al Covid-19

Proprio nel momento più delicato, Zinedine Zidane non potrà sedersi sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico è risultato positivo al Covid-19.

Periodo decisamente poco fortunato per Zinedine Zidane che, come se non bastassero i pessimi risultati del , nelle prossime settimane dovrà vincere una partita molto più importante: quella contro il Covid-19.

Il tecnico francese, come comunicato dallo stesso Real Madrid tramite una stringata nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, è risultato positivo al coronavirus.

Zidane quindi non potrà ovviamente occupare il suo posto in panchina sabato sera contro l' e probabilmente salterà anche le prossime partite.

Il tutto nel momento forse più delicato della sua carriera da allenatore dopo la clamorosa eliminazione subita qualche giorno fa in Coppa del Re per mano dell'Alcoyano, formazione che milita nella terza serie spagnola ovvero la nostra Serie C.