Sorriso Real Madrid: Marcelo, Rodrygo, Odriozola e Valverde ok per l'Atalanta

In vista del match contro la Real Sociedad, il tecnico francese ritrova tra i convocati 4 elementi. Tra questi anche Rodrygo, assente da dicembre.

A due settimane dal match di ritorno tra Real Madrid e Atalanta - in programma martedì 16 all' Estadio Alfredo Di Stefano - il tecnico delle merengues Zinedine Zidane può tirare un grosso sospiro di sollievo sul fronte infortuni.

In occasione della sfida di questa sera in Liga contro la Real Sociedad, l'allenatore vincitore di tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018 riabbraccia in un colpo solo quattro elementi nuovamente arruolabili alla causa blanca:

Su tutti spiccano il ritorno tra i convocati di Marcelo (out dal 9 febbraio) e del connazionale Rodrygo , assente addirittura dal 23 dicembre. Due grandi notizie che fanno il paio con i pieni recuperi di altri due tasselli importanti come Odriozola e Valverde, quest'ultimo ai box dal 22 gennaio e costretto a saltare già quattro impegni ufficiali nelle battute iniziali di questo 2021, tra cui proprio il match di Bergamo.

Per un'infermeria che si svuota, c'è un allenatore che sorride e guarda con fiducia al return match di Champions contro la truppa guidata da Gian Piero Gasperini : da difendere c'è lo 0-1 dell'andata targato Mendy, per provare a centrare il traguardo quarti di finale che a Madrid manca, strano ma vero, da due anni.