Real Madrid, tegola Hazard: subito ko, rischia un mese di stop

Eden Hazard ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Per il gioiello del Real Madrid si parla di uno stop di almeno tre settimane.

E’ stato uno dei grandi colpi messi a segno dal nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma per vederlo con la maglia delle merengues in una partita ufficiale bisognerà attendere diverso tempo ancora.

A sole 24 ore dall’inizio della , la compagine Blanca e Zinedine Zidane perdono Eden Hazard per infortunio. A comunicarlo è stato lo stesso Real Madrid attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 16, 2019

“A seguito dei test eseguiti nella giornata di oggi sul nostro giocatore Eden Hazard presso il Real Madrid Medical Services, è stato riscontrato un infortunio muscolare nella parte anteriore della coscia sinistra. Il suo recuperò continuerà ad essere valutato”.

Il Real Madrid non ha reso noti i tempi di recupero ma, secondo quanto riportato dai media spagnoli, Hazard sarà costretto ad uno stop che dovrebbe andare dalle tre settimane ad un mese. Qualora la cosa fosse confermata, l’ex salterà il match d’esordio in Liga contro il Vigo, oltre quelli con il Valladolid ed il sempre in campionato. Il suo rientro potrebbe quindi avvenire il prossimo 14 settembre quando il Real accoglierà il al Bernabeu.