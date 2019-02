Real Madrid, Solari chiarisce su Bale: "Solo speculazioni"

Santiago Solari mette le cose in chiaro riguardo a Gareth Bale, alla vigilia di Real Madrid-Barcellona: "L'ho visto felicissimo, zero problemi".

Tre punti d'oro per il Real Madrid nell'ultimo turno di Liga: Levante piegato nel finale con un rigore trasformato da Gareth Bale, attore principale delle polemiche che lo hanno coinvolto a causa dell'atteggiamento tenuto dopo il goal.

Il gallese non ha esultato, probabilmente in segno di protesta nei confronti di Santiago Solari che in precedenza aveva preferito inserire il giovane Federico Valverde in sostituzione di Toni Kroos, ritardando l'ingresso in campo dell'ex Tottenham.

Alla vigilia del ritorno delle semifinali di Coppa del Re al 'Bernabeu' contro il Barcellona, l'allenatore argentino ha voluto minimizzare sulla questione, ridimensionandola in maniera importante.

"Si tratta soltanto di speculazioni, Gareth si è seduto in panchina per attendere il momento della sua chiamata. L'ho visto molto felice e posso affermare che nello spogliatoio non ci sono problemi di alcun tipo. Bale ha giocato per il bene della squadra e l'ho visto concentrato per la sfida al Barcellona: vogliamo conquistare la finale".

Bale dovrebbe partire nuovamente dalla panchina, lasciando spazio inizialmente a Lucas Vazquez nel tridente con Benzema e Vinicius Junior: probabile che Solari si affidi a lui nella ripresa, magari per decidere il match come avvenuto domenica sera a Valencia.