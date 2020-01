Autogestione Real Madrid: Ramos e Kroos decidono i rigoristi

Curioso episodio nel finale della Supercoppa di Spagna: Ramos e Kroos hanno deciso l'ordine dei rigoristi del Real Madrid, poi vittorioso.

L'ultima Supercoppa di andata in scena in ha emesso il verdetto più importante: trofeo al che ha battuto i cugini dell'Atletico dopo la lotteria dei calci di rigore, come accadde nel 2016 in occasione dell'ultimo atto di in quel di San Siro.

Segui live la Liga su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Dietro al successo dei 'Blancos' c'è un segreto svelato dalle telecamere di 'Movistar +': l'autogestione tra i giocatori, con i leader Sergio Ramos e Toni Kroos a stilare la lista con l'ordine dei rigoristi.

Autogestión.

¿Quiénes decidieron los lanzadores de penaltis? Los propios jugadores. #NoticiasVamos pic.twitter.com/Ju4X4SoGnd — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 13, 2020

Un compito che sarebbe spettato a Zinedine Zidane, il quale invece ha preferito delegare la delicata decisione a due dei componenti più rappresentativi della rosa madridista.

Mossa che alla fine ha portato i suoi frutti: il penalty decisivo è stato trasformato proprio da capitan Ramos, mentre Kroos non ha tirato alcun rigore dei quattro necessari per avere la meglio sui 'Colchoneros'. Tutti andati a segno, ovviamente.