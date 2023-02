L'ennesima notte da sogno del Real Madrid: primo club a segnare 5 goal ad 'Anfield' in Europa

Real Madrid sempre più nella storia del calcio europeo: Vinicius "il più determinante", Benzema a segno in 18 edizioni di fila come Messi.

Sembrava una di quelle partite storte, in cui tutto (ma proprio tutto) va male e non c'è verso di rimediare al peggio: invece, i tifosi del Real Madrid, la serata del 21 febbraio 2023 non la dimenticheranno facilmente, già entrata di diritto nella lunga lista delle notti europee da sogno che hanno caratterizzato la storia vincente dei 'Blancos'.

Il tacco di Núñez e il regalo di Courtois scartato senza complimenti da Salah avrebbero potuto affossare chiunque, a maggior ragione nel catino infernale di 'Anfield': non i campioni d'Europa in carica, lucidi nel non perdere completamente la bussola e trascinati da Vinicius, attualmente "il giocatore più determinante al mondo" secondo Carlo Ancelotti.

Un giudizio 'di parte' quello del tecnico emiliano, ma nemmeno troppo gonfiato a dismisura: del brasiliano la doppietta che ha rimesso in carreggiata gli spagnoli già entro la fine del primo tempo, anche in questo caso agevolata da un altro erroraccio del portiere, stavolta di Alisson, troppo sicuro dei suoi mezzi tecnici.

Militão ha firmato il sorpasso in avvio di ripresa, prima dello show targato Benzema che, strano ma vero, fino a quel momento non aveva ancora segnato in questa edizione di Champions League: una doppietta che gli ha permesso di raggiungere Messi, in goal come il francese per la diciottesima stagione consecutiva nella massima competizione europea. Peraltro l'ex Lione è anche il primo giocatore a segnare al Liverpool in quattro gare diverse nella storia della Champions.

Un 2-5 che sa di ciclo finito per la squadra di Klopp, ormai fuori dai giochi di potere in Premier League: nessuno nella storia della Champions, prima d'ora, era riuscito nell'impresa di perdere con tre goal di scarto dopo essere stato in vantaggio di due; al contrario, invece, il Real Madrid è il primo club a segnare cinque reti in una sola partita ad 'Anfield' in Europa, ossia il giardino per eccellenza di Ancelotti e dei suoi ragazzi.