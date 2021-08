Nuova offerta del Real Madrid per Mbappé: 170 milioni più 10 di bonus

Il Real Madrid ci riprova per l'attaccante del PSG dopo aver visto respinta la prima offerta da 160 milioni.

170 milioni di euro, più altri 10 di bonus. È questa la seconda offerta che il Real Madrid avrebbe recapitato al PSG per provare a soffiargli Kylian Mbappé. La prima, da 160 milioni, è stata respinta dal club francese.

Palla dunque in mano al presidente Al-Khelaifi, che a margiine del sorteggio ha dichiarato a 'BeIN Sports' che "le condizioni non sono cambiate".

Condizioni che erano state dettate ieri da Leonardo con parole molto chiare a 'RMC Sport'

“Mbappé vuole andare al Real Madrid e noi non lo tratterremo. Se le condizioni ci sono, possiamo pensarci. La prima offerta di circa 160 milioni è molto lontana. Meno di quanto lo abbiamo pagato nel 2017. Non parleremo con loro. La scadenza è il 31 agosto a mezzanotte".

Se 180 milioni, bonus compresi, saranno sufficienti lo si saprà soltanto quando a Parigi verrà presa una decisione. A Madrid sperano in una risposta ufficiale, ma non avrebbero intenzione di alzare ancora il tiro e arrivare fino a 215-220 milioni di euro, cifra che sembra sia quella richiesta.

A Parigi sperano di non perdere Mbappé a zero l'anno prossimo, visto che il contratto va in scadenza. Leonardo ha ribadito che il giocatore ha garantito che non andrà via gratis, ma ha già rifiutato 6 proposte di rinnovo.

Dalla Francia non sembra filtrare ottimismo sulla permanenza, almeno in spogliatoio. Situazione bollente, in piena evoluzione. Si muovono i big in questa settimana finale di mercato, con Parigi al centro. Ma non sarà CR7 a sostituire eventualmente il classe 1998. Fronti aperti.