Il Real Madrid spinge per Mbappé, Leonardo: "Vuole partire, ma con l'offerta giusta"

E’ Kylian Mbappé il grande obiettivo di mercato del Real Madrid. Un 'segreto di pulcinella' che ora ha avuto anche la conferma pubblica del DS dei parigini Leonardo.

I Blancos già nella giornata di martedì, hanno fatto una prima offerta formale al PSG per ingaggiare la stella transalpina. Da Parigi però è arrivato un secco 'no' a 160 milioni di euro.

“Mbappé vuole andare al Real Madrid e noi non lo tratterremo - ha dichiarato Leonardo a 'RMC Sport' - Abbiamo rifiutato la prima offerta del Real Madrid, ma se le condizioni ci sono, possiamo pensarci. La prima offerta di circa 160 milioni è molto lontana. Meno di quanto lo abbiamo pagato nel 2017. Non parleremo con loro. La scadenza è il 31 agosto a mezzanotte".

"Sembra una strategia per prendersi un ‘no’ da parte nostra, per dimostrare che ci han provato in tutti i modi e aspettare un anno per prenderlo gratis. Kylian ha sempre promesso che non sarebbe andato via gratis. Funziona così: se rimane rinnova. Ma non lo lasceremo andare per meno di quanto lo abbiamo pagato.

Gli abbiamo fatto due offerte importanti. Gli vogliamo dimostrare che è un giocatore importante, centrale nel progetto, ma non al di sopra del progetto”.