Real Madrid-Leganes 3-0: Riscatto Merengues in Coppa del Re

Ramos sblocca su rigore per il Real Madrid, nella ripresa segnano Lucas Vazquez e Vinicius: tris Blancos sul Leganes nell'andata degli ottavi.

Il Real Madrid soffre ma ritrova il sorriso superando il Leganes nell'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re. Sblocca Ramos prima dell'intervallo, nella ripresa Lucas Vazquez e Vinicius chiudono i conti.

Tanto turnover per Solari, che manda in campo il giovanissimo Vinicius nel tridente con Benzema e Lucas Vazquez, dentro anche Ceballos e Valverde a centrocampo, Odriozola e Reguilon i due terzini. Pellegrino si affida alla coppia Sabin-Braithwaite.

Ancora sofferenza e ancora tanto nervosismo in casa Real: i padroni di casa subiscono la freschezza degli ospiti e rischiano di andare sotto più volte, salvati più di una volta da Navas. Con il passare dei minuti i Blancos prendono fiducia e passano poco prima dell'intervallo.

Odriozola è il protagonista dell'episodio chiave: il laterale spagnolo viene messo giù in area avversaria da Gumbau, il contatto è lieve ma l'arbitro assegna il penalty tra le grandi proteste del Leganes. Dopo qualche scintilla prima della battuta Sergio Ramos spiazza Cuellar dagli undici metri con un preciso piatto all'angolino basso.

Nella ripresa il Real Madrid scende in campo con meno pressioni e crea subito diverse palle-goal per il raddoppio con la tecnica di Ceballos e la velocità di Vinicius. Il 2-0 arriva però al 69' sull'errore di Bustinza, che sbaglia il retropassaggio verso Cuellar e regala palla a Benzema; il francese vede poi Vinicius, che allunga la traiettoria e serve il più comodo degli assist a Lucas Vazquez.

Il Leganes non reagisce e il Real Madrid spinge ancora: al 77' Odriozola crossa al centro per Vinicius, che al volo di destro realizza uno spettacolare tris per sigillare il match.