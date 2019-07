Real Madrid, Isco vuole restare: la paternità alla base della sua scelta

Isco vestirà anche nella prossima stagione la maglia del Real. Sta per diventare per la seconda volta padre e non vuole lasciare Madrid.

Il è stato grandissimo protagonista della sessione estiva di calciomercato. Il club blanco infatti si è sin qui assicurato elementi di assoluto valore come Hazard, Jovic, Militao e Mendy, ma gli enormi esborsi lo porteranno per forza di cose a dover vendere alcuni dei suoi gioielli.

Alcune cessioni, come quella di Kovacic, sono già state ufficializzate, e altre ne arriveranno nei prossimi giorni, ma c’è chi come Isco non ha alcuna intenzione di lasciare Madrid.

Negli ultimi mesi si è spesso parlato del trasferimento del centrocampista iberico, secondo quanto riportato da Sport però il giocatore avrebbe già comunicato alla dirigenza la sua intenzione di restare. Alla base della scelta non ci sono ragioni economiche bensì familiari. Isco sta infatti per diventare padre per la seconda volta e questo l’ha portato a non considerare un futuro, almeno nel breve periodo, lontano da Madrid.

Una scelta, quella del giocatore, che non ha preso alla sprovvista il Real ma che non è stata accolta in maniera entusiastica. Isso infatti è reduce da una stagione complicata nella quale ha tra l’altro tenuto atteggiamenti che non sono piaciuti all’interno del club e inoltre non è considerato da Zidane una primissima scelta.