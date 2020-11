Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Perisic con Lautaro Martinez

Conte conferma Perisic accanto a Lautaro Martinez, Sanchez va in panchina. In difesa torna Bastoni. Nel Real Madrid restano fuori Modric e Marcelo.

Le formazioni ufficiali di -

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic.

Siamo solo alla terza giornata della fase a gironi, ma quello che si gioca a Valdebebas tra Real Madrid e Inter sa già tanto di spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Conte conferma Perisic in attacco al posto di Lukaku, neppure convocato. Sanchez recupera ma va solo in panchina così come Eriksen.

Rientrano da titolari a centrocampo sia Vidal che Brozovic, Hakimi e Young sugli esterni. In difesa torna Bastoni con De Vrij e D'Ambrosio.

Zidane tiene fuori Modric e Marcelo, il terzino destro sarà Lucas Vazquez con Mendy dall'altra parte. Il tridente è formato ancora da Asensio, Benzema e Hazard.