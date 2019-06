Real Madrid, Hazard e il problema del numero: la 10 è già occupata

Il Real Madrid vuole presentare Eden Hazard con il suo numero per la prossima stagione, ma la 10 è già occupata e la 7 è un 'enigma' legato a Mariano.

Per l'annuncio del trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid è ormai soltanto una questione di tempo. Prima della presentazione, però, i 'Blancos' devono sciogliere un nodo: quello legato al numero di maglia del belga.

Come spiega 'Marca', il problema per la 'Casa Blanca' non è secondario. L'intenzione del club sarebbe quella di portare Hazard al Bernabéu e accoglierlo in grande stile. A ciò corrisponderebbe anche un gran numero di magliette vendute, come non capita al Real dall'arrivo di James Rodriguez nel 2014.

Per rendere ciò possibile, però, a Madrid va presa una decisione: la maglia da vendere vuole essere subito quella con il numero che Hazard indosserà nella prossima stagione e nel futuro in 'Blanco'.

L'ormai ex non avrebbe ancora scelto il numero di maglia da portare sulla schiena. Il 'suo' 10, che ha avuto in tutti i club e anche in nazionale, è già di Luka Modric. Né Hazard né il club hanno intenzione di toglierlo dalle spalle dell'ultimo Pallone d'Oro.

L'opzione più plausibile sembrerebbe quella del 7. Una maglia storica, indossata da leggende come Amancio, Butragueño, Raul e in ultimo Cristiano Ronaldo. Al momento però è occupata da Mariano Diaz, che ha già affermato di voler rimanere a Madrid per giocarsi le sue carte e il club potrebbe non imporre la sua ferrea volontà.

Al momento l'unica maglia libera è la 16. La 11 di Bale già destinata a Vinicius per la prossima stagione. Altre opzioni valide sarebbero la 23 di Reguilon, indossata da Beckham, e la 17, numero che Hazard aveva all'inizio al Chelsea.

Una cosa è certa: una decisione dovrà essere presto presa, perché il vuole presentare Hazard al meglio. E in quel 'meglio' c'è anche il marketing e il merchandise, aspetti indissolubilmente legati al numero che il belga porterà sulla schiena.