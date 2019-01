Real Madrid-Girona: diretta streaming gratis

Continuano i quarti di finale di Coppa del Re. Il Real Madrid di Solari affronta il Girona al Bernabeu: una gara che i Blancos non possono fallire.

Un Real Madrid continuamente su e giù senza continuitù durante questa annata, si rituffa in gara ufficiale. I Blancos se la vedranno contro il Girona nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re. Sulla carta sfida già scritta, ma occhio alle difficoltà stagionali di Solari & o.

Negli ultimi decenni i Campioni del mondo non hanno avuto certamente un bel rapporto con la Coppa del Re, tanto da averla vinta appena tre volte dal 1993. Sarà interessante capire se il 2019 cambierà la storia.

REAL MADRID-GIRONA DIRETTA STREAMING

REAL MADRID-GIRONA DATA E ORARIO

Real Madrid-Girona andrà in scena giovedì 24 gennaio 2019 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, con fischio d'inizio fissato alle 21.30. La squadra di Solari ha conquistato il trofeo nel 2014, fermandosi clamorosamente ai quarti di finale contro il Leganes nella passata stagione.