Real Madrid-Girona 4-2: Doppio Ramos, primo round ai Blancos

Il Real Madrid supera 4-2 sul Girona nell’andata dei quarti di finale di Coppa del Re. Decisive le reti di Vazquez, Ramos (doppietta) e Benzema.

Reduce da due vittorie consecutive in campionato, il Real Madrid trova il successo anche nell’andata dei quarti di finale di Coppa del Re e lo fa imponendosi 4-2 contro quel Girona che nel turno precedente era riuscito ad eliminare l’Atletico.

Rivedi Real Madrid-Girona on demand su DAZN

Al Bernabeu, gara fin da subito in salita per i Blancos. Al 7’ infatti, gli ospiti trovano il vantaggio con Lozano che, sfruttando un gran cross dalla sinistra di Raul Garcia, ha trafitto Courtois con una spaccata da distanza ravvicinata.

Sotto di una rete, il Real inizia a macinare gioco, esponendosi però in alcune occasioni al contropiede avversario. Al 18’, a premiare il forcing dei padroni di casa è Lucas Vazquez che, servito in area da Odriozola con un cross basso dalla sinistra, appoggia in rete il pallone che vale il momentaneo 1-1.

La gara a questo punto si fa molto bella e, dopo una parata di Courtois su conclusione di Ramalho ed un’occasione clamorosa capitata sui piedi di Odriozola, è il Real a trovare il vantaggio. Al 42’ Vinicius, tra i migliori in campo, viene atterrato in area da Lozano, Mallenco non ha avuto dubbi nell’assegnare il rigore: sul dischetto si presenta Sergio Ramos che trasforma con un cucchiaio.

Il finale di frazione è tutto di marca merengue. Le occasioni da rete fioccano, i ragazzi di Solari non riescono però ad andare oltre al palo colpito in pieno recupero da Benzema.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa è il Girona a partire meglio, il Real però riesce a ritrovare le giuste misure e a rialzare il proprio baricentro. I Blancos danno l’impressione di poter gestire la situazione, nel loro momento migliore però arriva il pareggio degli ospiti. A trovare il goal del 2-2 è Granell che, al 66’ trasforma un penalty assegnato per fallo di mano Llorente (spinto nell’occasione dal compagno di squadra Nacho).

Subita la rete del pareggio, Solari si gioca anche la carta Isco e il Real Madrid torna a premere sull’acceleratore. I campioni d’Europa tornano padroni del campo e al 77’ si riportano avanti ancora con il solito Sergio Ramos che insacca con un gran colpo di testa su cross dalla sinistra di Marcelo.

A calare il poker tre minuti più tardi è Karim Benzema, che fissa il risultato sul definitivo 4-2 battendo Iraizoz di destro su suggerimento di Vinicius.