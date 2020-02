Clamoroso in Coppa del Re: eliminate sia Real Madrid che Barcellona

I quarti di Coppa del Re mietono vittime illustri: Real Madrid ko in casa con la Real Sociedad, il Barcellona cade a Bilbao. Entrambe sono fuori.

Un tonfo inatteso, che cancella un obiettivo stagionale. Il saluta la Coppa del Re ai quarti di finale, perdendo 4-3 in casa contro la .

Al 'Bernabeu' i baschi si impongono con un pirotecnico 4-3, guidati da quel Martin Odegaard arrivato in prestito proprio dai Blancos e giustiziere della squadra di Zidane.

Il passivo, fino a 10 minuti dal termine, vedeva la Real Sociedad addirittura in vantaggio per 4-1 (primo tempo 0-3!) in uno degli stadi più prestigiosi al mondo. Poi le firme di Rodrygo e Nacho , che però non bastano ed evitare l'eliminazione ai padroni di casa.

Altre squadre

Ospiti in vantaggio con Odegaard, il cui timbro viene seguito dalla doppietta di Isak. Marcelo accorcia ad inizio ripresa, poker di Merino, infine i goal di Rodrygo e Nacho.

Real fuori dalla Copa, così come va fuori il : a Bilbao, l' si impone 1-0 con la rete al 92' di Inaki Williams. Le big di salutano il torneo nella stessa serata.