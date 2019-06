Real Madrid Castilla, Raul nuovo allenatore: è ufficiale

Il leggendario ex attaccante del Real Madrid guiderà la seconda squadra nella prossima stagione.

Il continua a puntare sulle proprie leggende per la guida delle squadre giovanili, in un quadro generale che potrebbe portare gli stess ad allenare il team principale sulla scia di Zinedine Zidane. Raul, infatti, allenerà il Castilla, ovvero la seconda squadra, nella prossima stagione.

Dopo aver chiuso la carriera negli , Raul ha cominciato la sua carriera da allenatore allenando proprio al Real Madrid: nell'ultima stagione ha guidato i più piccoli, dirigendo le squadre Cadete B e Juvenil B. Ma da tempo si parlava del suo possibile arrivo nella squadra B.

Raul succede a José Manuel Díaz e a Solari, che nel corso della passata stagione aveva sostituto Lopetegui alla guida della prima squadra, prima di essere messo da parte in virtù del gran ritorno di Zidane, confermato ovviamente in questa nuova annata.

42enne, Raul ha passato metà della sua vita difendendo i colori del Real Madrid: nelle giovanili dal 1992 al 1994, ha poi esordito giovanissimo in prima squadra facendo la storia del club fino al 2010, anno in cui ha deciso di sposare lo 04 per il proseguo della sua carriera.

Se in termini di goal il suo record è stato superato dal famelico Cristiano Ronaldo (450 a 323), resiste ancora il numero di apparizioni ufficiali con i Blancos: è infatti il giocatore con più presenze nella storia del Real Madrid, ben 741.

Ora una nuova grande occasione di lasciare il segno nel suo Real Madrid. Con la possibilità di allenare la prima squadra in futuro: per il dopo Zidane c'è già il suo nome nella lista dei papabili sostituti. Tempo al tempo, intanto la promozione tanto cercata.