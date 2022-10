Real Madrid, grandi notizie in ottica calciomercato: Rodrygo e Militao ora sono spagnoli

Il Real Madrid si riscopre con tutti gli slot da extracomunitari liberi in rosa. Un fattore che può cambiare il suo mercato.

Ottime notizie per il Real Madrid in ottica calciomercato. Rodrygo e Militao infatti hanno ricevuto i documenti che conferiscono loro la cittadinanza spagnola.

Questo vuol dire che, dal momento in cui saranno legalmente efficaci, non occuperanno più posti da extracomunitari in rosa e la cosa si tradurrà in ben tre slot liberi.

Lo scorso settembre infatti, era stata conferita la cittadinanza spagnola anche a Vinicius e questo vuol dire che, dal punto di vista tecnico, nel gruppo guidato da Carlo Ancelotti non ci sono più giocatori extracomunitari.

Si tratta di un fattore ovviamente molto importante, pensando anche all’ormai vicina apertura della sessione invernale di mercato. Il club blanco potrebbe anche essere tentato dal chiudere operazioni importanti o dall’anticipare qualche colpo in ottica futura.