Real Madrid, tredici giocatori in uscita: da James Rodriguez a Isco e Bale

Il Real Madrid deve sfoltire la rosa di Zidane, in uscita tra gli altri ci sono giocatori come James Rodriguez, Ceballos, Isco e Gareth Bale.

Il è stato l'assoluto protagonista in queste prime settimane di calciomercato dato che alla corte di Zidane sono arrivati giocatori del calibro di Mendy, Hazard e Jovic oltre a Militao e Rodrygo. Ma non finisce qui.

Perez infatti adesso vuole regalare al tecnico francese un pezzo da novanta anche a centrocampo dove gli obiettivi sono Paul Pogba, vero pallino di Zidane ma che piace pure alla , e Christian Eriksen.

Una volta piazzato l'ultimo colpo però il Real Madrid rischia di ritrovarsi con una rosa composta addirittura da 36 (!) elementi. Decisamente troppi anche per i Blancos.

Ecco perché a quel punto il Madrid dovrà cercare di piazzare circa 13 giocatori che non rientrano più nei piani di Zidane, comprese alcune stelle come James Rodriguez (vicino al ), Isco e Gareth Bale. Se il Real riuscirà a cederli tutti e tre a quel punto non è escluso che Perez provi a strappare Neymar al formulando una super offerta al .

Per quanto riguarda il reparto difensivo a lasciare Madrid dovrebbero essere Vallejo, Reguilon e Theo Hernandez (quest'ultimo di rientro dal prestito alla ), oltre al portiere Keylor Navas.

A centrocampo in lista di partenza ci sono invece Dani Ceballos (che piace al ), Mateo Kovacic e Odegaard mentre in attacco partirà sicuramente Borja Mayoral e resta da valutare la posizione di Brahim Diaz.